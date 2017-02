Grippe aviaire: tous les canards des Landes vont être abattus

0

Les 600.000 canards d'élevage encore vivants dans les Landes vont être abattus pour tenter d'éradiquer l'épidémie de grippe aviaire, a annoncé mardi le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll à l'antenne de France Bleu Gascogne.

"On a déjà abattu beaucoup de canards sur la partie Est du département, on sait qu'il reste une zone sur laquelle on va agir pour abattre l'ensemble des canards pour essayer de stabiliser cette zone", a indiqué Stéphane Le Foll, après avoir répondu par l'affirmative lorsqu'on lui demandait s'il faudrait abattre les 600.000 canards du département.