Grézillé Le Parti de Campagne prépare les législatives à sa façon

Lundi 3 et mardi 4 avril prochains, on parlera de politique autrement au village Troglobal de Grézillé.

Le Parti de Campagne et son satellite CACi (Collectif des alternatives citoyennes du Saumurois) recevront La Belle Démocratie et Réseau Salariat 49 pour une « rencontre politique intersidérale ».

« Venez tutoyer les étoiles de la démocratie participative, partager les visions des pionniers d'un nouveau système salaire et désigner les candidats du plus cosmique de tous les partis… » invitent les organisateurs. La Belle Démocratie, collectif de mouvements citoyens de Saillans (Drôme), présentera « ses méthodes et outils pour prendre le pouvoir localement et le partager en dehors de la sphère des partis ».

Mardi 4 avril à 19 heures, le Parti de Campagne « jouera pleinement son rôle de trublion en ces temps hautement électoraux, avec la tenue de ses préliminaires pour les législatives de juin 2017 ».

Ce parti qui se veut « sérieusement drôle et drôlement sérieux » annonce qu'il « ouvrira les voix des voluptés célestes en vous proposant de désigner, parmi sa constellation de prétendants, les candidat(e)s du système…solaire ».

Ce ne sera pas la première fois que le Parti de Campagne se présentera à une élection, avec toujours la même philosophie : « Si au lieu de se lamenter sur notre démocratie, on se remontait les manches pour la relever ? »

Pour en savoir plus sur le Parti de Campagne et sur le programme des deux journées de lundi 3 et mardi 4 avril, cliquer ici.