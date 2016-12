Grez-Neuville Pendant les fêtes, les élus de la commune vendent le pain

En absence d’employé pour tenir le dépôt de pain, ce dernier devait fermer pendant les fêtes de fin d’année (du 18 décembre au 2 janvier).

La municipalité de Grez-Neuville a voulu maintenir ce service pendant cette période et a sollicité les élus et les membres du CCAS afin d’assurer l’ouverture du dépôt de pain aux horaires habituels (de 9 heures à 12 h 15 le lundi, mardi et jeudi et de 9h30-12heures les samedis et dimanches).