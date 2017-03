Grand Ouest Une gynécologue vend patientèle et matériel pour 1 euro symbolique

0

Faute de parvenir à trouver un repreneur, une gynécologue de Mayenne proche de la retraite a mis en vente sa patientèle et son matériel pour 1 euro symbolique sur Leboncoin.

"Assez de la grisaille urbaine? Vous êtes gynécologue à la recherche de grands espaces? Située à 40 km d'Angers environ, une patientèle créée depuis 30 ans avec passion et regroupant quatre générations de patientes recherche un nouveau gynécologue pour les écouter, les accompagner et les suivre", écrit sur le site d'annonces Bernadette Perrot, gynécologue obstétricienne à Château-Gontier (Mayenne), qui ajoute céder sa patientèle et son matériel, dont un colposcope et un échographe, "pour 1 euro symbolique".

Après 32 ans d'exercice, la spécialiste de 69 ans prendra sa retraite à la fin de l'année, trois ans après le départ de son associé, non remplacé.