Grand Ouest. Pas de circulation de TER sur la « Virgule » de Sablé

La "Virgule de Sablé" a été mise en service il y a moins de trois mois. « Dans cette période de rodage, des campagnes de surveillance de la voie sont régulièrement conduites » indique la SNCF qui annonce qu’un dysfonctionnement électrique a été identifié (mauvais contact électrique entre un TER et la voie) sur cette jonction entre la ligne classique et la Ligne à Grande Vitesse.

Il a donc été décidé de suspendre à titre provisoire la circulation des TER sur cette portion de voie, pour des raisons de sécurité. Des techniciens ont été mobilisés pour déterminer les causes de cette situation, et prendre les mesures correctives. Les voyageurs, qui ont été informés de cette situation, pourront emprunter des trains Nantes / Angers / Sablé - Le Mans puis Le Mans - Laval / Rennes (allongement de temps de parcours de 45 minutes à une heure).



Renseignements : paysdelaloire.ter.sncf.com ou 0 800 584 260.