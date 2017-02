Grand Ouest. L'Uritrottoir nantais, l'urinoir sec des villes, séduit Paris

0

L’idée des Nantais Laurent Lebot et Victor Massip a séduit, à Paris. Deux « Uritrottoirs » ont été installés gare de Lyon début février. L’objectif : lutter contre les pipis sauvages, de façon écolo. « L’Uritrottoir stocke les urines, dans un lit de matière-sèche, qui sera ultérieurement composté sur une plateforme dédiée. L’Uritrottoir est doté d’une jardinière fleurie qui embellit l’espace public », expliquent les éco-designers. L’objet est connecté, un capteur indique le niveau de remplissage d’urine.

Et à Nantes ?

Il n'y a pas qu'à Paris que les pipis sauvages incommodent. A Nantes, trois mini-vespasiennes sèches devraient être installées au printemps. Où ? Rien ne semble encore tranché, mais les idées d'implantation ne manquent pas !

