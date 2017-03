Grand Ouest Le milliardaire américain qui rachète hôtels, châteaux et golfs

0

Zaya Younan place ses dollars dans le luxe dans le maine-et-Loire et les Deux-Sèvres, notamment. Il voudrait aussi investir dans la vigne.

Zaya Younan, richissime homme d’affaires américain, d’origine iranienne, gère un empire de l’immobilier aux États-Unis. Il achète, rénove et revend ou loue des immeubles . À 53 ans, il gère une fortune estimée à 2 milliards de dollars.

Cet esthète, amoureux du patrimoine, de l’histoire et des bons vins, a longtemps étudié l’économie de la France. Il y a un an et demi, le milliardaire jette son dévolu sur des châteaux : il achète le Petit-Chêne à Mazières dans les Deux-Sèvres, en octobre 2015, mais aussi Beauvois, près de Tours, et enfin le prestigieux hôtel-restaurant du Prieuré qui domine la Loire à Chênehutte, entre Gennes et Saumur.

Une chaîne de chateaux-hôtels de luxe

Zaya Younan ne fait pas dans la demi-mesure. Chaque établissement se retrouve en travaux et est redécoré selon les codes de son époque en y ajoutant la sophistication et les standards du luxe d’aujourd’hui. Les entreprises qui œuvrent sur les chantiers sont locales. Les architectes et les décorateurs tout comme le mobilier ou les éléments de décoration sont français.

L’homme d’affaires ambitionne de créer une chaîne de chateaux-hôtels de luxe.

Ainsi à Chênehutte, le restaurant du Prieuré doit rouvrir à la fin du mois de mai prochain au plus tard. À terme, l’objectif affiché est d’obtenir une étoile au Michelin. L’hôtellerie doit rouvrir ses portes ensuite, mais à une date qui n’a pas encore été précisée.

Les châteaux, les golfs, les Younan se lanceront-ils dans le vin ? Val de Loire, Bordeaux, Champagne ? « On peut l’envisager », répondent les fils du milliardaire américain.

Retrouvez les projets de la richissime famille Younan dans Le Courrier de l'Ouest de mardi 14 mars.