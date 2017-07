Gourgé Un appel à témoins lancé après l'accident de jeudi

0

Dans notre édition de vendredi, nous avons relaté un accident survenu le jeudi 27 juillet entre 15 heures et 15 h 25 sur la départementale 134 au lieu-dit "La Jalousie" à Gourgé mettant en cause un véhicule Peugeot 406 de couleur bleue. Suite à cet accident, la gendarmerie lance un appel à témoins. Les enquêteurs recherchent le témoignage de personnes ayant circulé sur cet axe au jour et créneau horaire indiqués, qui auraient croisé et remarqué un comportement anormal ou suspect du conducteur du véhicule précité. Les militaires recherchent également toute personne pouvant apporter des éléments à l'enquête en cours.

Contacter la gendarmerie d'Airvault au 05.49.64.70.07.