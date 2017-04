Gesté Chantier dans le Saint des saints

0

Objet de gros travaux depuis la rentrée, l'église de Gesté reprend forme et va ouvrir ses portes à Noël.

De la laine de verre, des échafaudages et des casques de chantier. À Gesté, l'église Saint-Pierre-aux-liens est encore loin des canons religieux. Bible et autel attendront Noël pour reprendre du service. L'édifice, bâti au cœur du XIXe siècle, se refait actuellement une beauté. Plus qu'un ravalement de façade, il s'agit d'une seconde jeunesse pour le bâtiment : une démolition partielle suivie d'une reconstruction.

