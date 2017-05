Gennes Val de Loire Le festival Flamenco en Loire revient en juin

0

Gennes Val de Loire accueillera du 16 au 18 juin la 2e édition de Flamenco en Loire.

Six spectacles visitant les trois grandes discplines du flamenco, la musique, le chant et la danse, seront proposés sur plusieurs sites de la commune nouvelle : sous un chapiteau de 500 places dressé sur l'île de Gennes, dans le jardin de la Cure du Thoureil et aux Ecolodges de Saint-Georges-des-Sept Voies.

Né en 2015 avec trois soirées (musique, chant et danse), l’événement s’était imposé d’emblée chez les aficionados comme chez les profanes.

Organisé par la compagnie Eoliharpe, il propose à nouveau des pointures internationales de cet art millénaire : les guitaristes Guillermo Guillén et Salvador Gutiérrez ; la chanteuse Rosario La Tremendita, qui était récemment sur le scène du très réputé festival flamenco de La Villette, et la compagnie de danse Eva Luisa seront à l’affiche.

Programme disponible et réservations ouvertes sur le site http://flamencoenloire.fr