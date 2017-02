Gennes Les nouveautés de Flamenco en Loire en juin prochain

0

Organisée par la Cie Eoliharpe et plusieurs partenaires, la deuxième édition du festival Flamenco en Loire aura lieu les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin prochains, avec plusieurs nouveautés.

Le nombre de spectacles passera de trois à six : les trois concerts supplémentaires en journée seront donnés dans des lieux insolites : le jardin de la Cure au Thoureil et les Ecolodges de Saint-Georges-des-Sept-Voies.

Trois concerts seront proposés en soirée sous chapiteau sur l'île de Gennes.

À l'affiche : les chanteuses espagnoles Mayte Martin et La Tremendita, les guitaristes Dani de Moron et Damien Girard, les groupes A Contratiempo et Lagrimas Azules.

Également au programme : des stages et des master classe, des projections de films autour de la culture flamenca, des ateliers, une initiation à la danse pour les élèves de Gennes et du Thoureil, une conférence de Jacques Sigot sur l'internement des Tziganes en France, des actions auprès des maisons de retraite, des bibliothèques...

