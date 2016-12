Gené Enfants malades : journée des familles avec Marie rêves et espoir

0

Voir Kendji Chirac en concert, Kev Adams sur scène, aller à Center Parc en famille : des enfants malades ont pu réaliser leurs rêves en 2016. L’association Marie rêves et espoir, présidée par Christophe Plessis, a organisé une journée des familles samedi 17 décembre à Gené. Les bénévoles qui la composent s’efforcent depuis un peu plus de 10 ans de réaliser les rêves des enfants touchés par des maladies graves soignés dans les CHU des Pays de la Loire, quels que soient leur âge et leur maladie. Une trentaine de familles ont participé à cette journée qui permet aux parents de se rencontrer, d’échanger, de se sentir moins seuls.

