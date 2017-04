Gâtine Le jeu de société Moutown a besoin de votre soutien financier

0

Mouton Village et le Flip lance une campagne de financement participatif pour éditer Moutown, un jeu créé l'été dernier pendant le Flip. Vous avez jusqu'au 30 avril pour contribuer sur Kiss Kiss Bank Bank.

En juillet dernier, le thème du mouton est donné à tous les concurrents du Jam Flip, un concours qui consiste à créer un prototype de jeu de société sous contraintes, en 24 heures, coaché par des personnalité du monde du jeu. C'est Moutown, initialement nommé Panurge, créé par une famille de Bretons et un Toulousain, qui remporte le trophée 2016.

Cet hiver, le Flip (Festival ludique international de Parthenay) et le parc Mouton Village décident de co-éditer le jeu. L'objectif : "Faire rayonner la Gâtine sur toute la France et mettre en valeur Mouton Village et le Flip", soulignent François Gilbert, vice-président communautaire en charge de la culture, et Etienne Delorme, coordinateur du Flip.

9 000 € pour lancer la fabrication

Modifications et améliorations du prototype ont abouti à la version finale du jeu. Il ne reste plus qu'à lancer sa fabrication. C'est là que le Flip, Mouton Village ont besoin de vous. Hier matin, lundi, la campagne de financement participatif destinée à récolter 9 000€ a officiellement débuté sur Kiss Kiss Bank Bank.

"C'est la somme dont nous avons besoin pour assurer la sortie du jeu dans des conditions confortables, fabriquer de belles cartes en carton dans un papier texturé et vernis", détaille Pascal Boucher, gérant de la maison d'édition Robin Red Games, en charge de la gestion financière pour assurer la production et la distribution du jeu.

Pour découvrir le jeu et ses règles, c'est par ici. Et pour contribuer, par là.

Possibilité de tester le jeu, le vendredi 7 avril, au restaurant la Bergerie, à Parthenay, de 20h30 à 21h ; le vendredi 14 avril, au Baratin, à Parthenay, de 20h à 21h et à la ludothèque communautaire de Parthenay-Gâtine, jusqu'au 30 avril, aux horaires d'ouverture.