Gâtine Le gel ravage les vergers

Ce vendredi matin comme hier, les producteurs de fruits doivent être accroché au téléphone, prenant des nouvelles des vergers des uns et des autres. Les températures de la nuit dernière comme celle de la nuit précédente ont été négatives. A Secondigny, c'est -2°C qui a été enregistré.

Hier déjà, Jacques Pérochon, président du syndicat des arboriculteurs des Deux-Sèvres, joint par téléphone, annonçait qu'il y aurait de la "casse" dans les récoltes. "C'est encore trop tôt pour estimer les dégâts, mais on ne serait pas étonné d'annoncer 50% de pertes", indique le producteur de Fenioux.

"Je n'ai plus ni abricot ni prune"

A Soutiers et Saint-Pardoux, Bruno Gibeau et Benoit Piron ont déjà été durement touchés par le gel. "J'ai perdu tous mes fruits à noyaux la semaine dernière, témoigne, dépité, l'arboriculteur des Vergers de la Pirouette à Saint-Pardoux. Je n'ai plus ni abricot ni prune."

A Secondigny, Eric Michel, producteurs de pommes, poires et pêches, faisait partie des chanceux mercredi après-midi. Ses arbres avaient résisté.

Dans un mois, au moment de l'éclaircissage, les prodcuteurs fruitiers pourront commencer à estimer les pertes. En attendant, tous croisent les doigts pour qu'il pleuve et que les températures se radoucissent.

