Gary Bell débarque à Cholet Basket

C’était dans l'ère du temps, c’est désormais officiel, l’arrière américain de 24 ans Gary Bell (1,92 m, 100 kg) rejoint les rangs de Cholet Basket comme annoncé sur le site officiel du club. Formé à l’Université de Gonzaga, l’ancien joueur de Rosa Radom en Pologne, aux stats intéressantes (11,4 points, 3,2 rebonds 1,4 passe et 1 interception de moyenne en 30 matches de championnat et de Champions League) pourrait jouer dès lundi avec CB pour la réception de Limoges en Pro A.



