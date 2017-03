Freigné 4 500 dindonneaux périssent dans l'incendie d'un poulailler

0

Dans la nuit de jeudi à vendredi, à 3 heures du matin, M. et Mme Lardeux, de Châteaufort à Freigné, sont réveillés par leurs voisins. Le poulailler de 600 m2 est en flammes. Les 4 500 dindonneaux arrivés du mardi périssent dans l'incendie. Les pompiers de Candé, Challain-la-Potherie et Segré luttent contre le sinistre et protègent aussi les proches bâtiments de l'exploitation où sont entreposés paille et fourrage. Le poulailler est complètement anéanti.