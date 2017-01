Deux-Sèvres François Gabart, Julie Thibaud, et HBC Celles champions de l'année

0

Les internautes ont désigné les lauréats aux trophées sportifs du Courrier de l'Ouest en Deux-Sèvres.

Il s'agit de l'équipe féminine du Handball club cellois, du skipper François Gabart et de la footballeuse Julie Thibaud.

LA SPORTIVE DE l'ANNEE

Julie Thibaud voit la vie en bleu

L'année 2016 restera à jamais gravée dans sa mémoire. Après avoir décroché son baccalauréat au début du mois de juillet, Julie Thibaud a connu une deuxième grande et belle émotion trois semaines plus tard. Sélectionnée en équipe de France des moins de 19 ans, l'Echiréenne a remporté l'Euro en Slovaquie avec les Bleuettes. La jeune milieu de terrain de 18 ans n'en revient toujours pas. « C'est une immense fierté d'avoir participé à cette aventure d'autant que ma sélection constituait quelque peu une surprise », déclare-t-elle. Une aventure qui ne fait que commencer. Convoquée en octobre dernier pour disputer un tournoi amical en Irlande du Nord, Julie Thibaud poursuit son petit bonhomme de chemin en équipe de France. Titulaire avec Soyaux en Première division, la Deux-Sévrienne peut légitimement viser plus haut. En attendant, elle savoure aujourd'hui sa nouvelle vie en bleu.

LE SPORTIF DE l'ANNEE

François Gabart toujours plus haut

Il s'est révélé aux yeux du monde en 2013 lors du Vendée Globe. A bord de son monocoque Macif, François Gabart avait éclaboussé de son talent une épreuve qu'il découvrait. Quelques années plus tard, le « petit prince des mers » n'a rien perdu de son aura. Vainqueur de la route du Rhum en 2014 et de la Transat Jacques-Vabre en 2015, il a poursuivi son ascension vers les sommets. Aux commandes de son maxi-trimaran, mis à l'eau en août 2015, François Gabart a remporté en 2016 la Transat anglaise, bouclant la traversée entre Plymouth et New York en 8 jours 8 h 54'39. « Naviguer autour de la statue de la Liberté, être aux pieds de Manhattan avec le trimaran reste un grand moment » déclarait alors le digne successeur de Michel Desjoyeaux dans le cœur des Français. Prochain objectif : effacer des tablettes le record du monde en solitaire établi par Thomas Coville le 25 décembre dernier en 19 jours 3 h 07'38. Un défi à la hauteur de son talent.

L'EQUIPE DE L'ANNEE

Le HBC Celles dans la cour des grands

Les esprits chagrins diront que le HBC Celles-sur-Belle n'a terminé la saison 2015-2016 qu'à la 8e place du classement de D2. Et qu'il ne méritait pas, sur le plan sportif, d'évoluer parmi l'élite. Il n'en reste pas moins que les dirigeants avaient planifié, à court terme, leur montée en Ligue féminine, bénéficiant notamment du statut VAP (Voie d'accès à la professionnalisation). Et lorsque devant les difficultés financières de plusieurs clubs, les instances ont proposé en mars dernier au HBCC de rejoindre l'élite, celui-ci, après avoir mûrement réfléchi son projet, a décidé de relever le défi. Sur le terrain, le HBCC a démontré qu'il pouvait rivaliser avec ses adversaires, même s'il court toujours après sa première victoire. Mais la dynamique est lancée et Celles est aujourd'hui dans la cour des grands.