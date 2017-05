France-Monde. Un candidat du FN au cœur de l'arrangement Daech - Lafarge

0

Le groupe Lafarge, uni avec Holcim, est dans le viseur pour avoir négocié la poursuite de ses activités cimentières en Syrie avec le groupe terroriste Daech.

Mais, pire, selon le site d'informations Mediapart, l'homme qui a négocié pour le groupe franco-suisse avec Daech (ou Etat islamique) est "un fervent soutien" de Marine Le Pen et ex-candidat FN aux municipales à Paris : Jean-Claude Veillard, un ancien militaire, aujourd'hui directeur de la sécurité de Lafarge-Holcim.

Mediapart publie des documents qui prouvent son implication en Syrie et sa parfaite connaissance des tractations qui ont eu cours, en 2013 et 2014, entre la multinationale et l'État islamique.

Le tout alors que Marine Le Pen n'a de cesse de dénoncer le « laxisme » de ses adversaires politiques face au terrorisme islamiste.