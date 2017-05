France-Monde. L'acteur Victor Lanoux, 80 ans, est décédé

0

L'acteur Victor Lanoux, 80 ans, célèbre pour son rôle de "Louis la brocante" à la télévision, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à Royan.

"Sa famille et ses proches sont au regret de vous faire part du décès de Victor Lanoux, comédien et scénariste, à l'âge de 80 ans, cette nuit à 00h30 à l'Hôpital de Royan", a annoncé son agent dans une courte déclaration transmise à l'AFP.

L'acteur à la moustache a joué dans de nombreux films, dont le diptyque culte d'Yves Robert - "Un éléphant ça trompe énormément", "Nous irons tous au paradis" - et dans "Cousin, cousine" de Jean-Charles Tacchella.

Né le 18 juin 1936 à Paris, Victor Lanoux, de son vrai nom Victor Robert Nataf, a commencé comme machiniste de cinéma, notamment sur "Notre Dame de Paris" de Jean Delannoy, avant de se tourner vers le métier d'acteur.

Révélé dès 1961 par un numéro de cabaret avec Pierre Richard, il joue ensuite des rôles classiques au théâtre sur la scène du TNP, dans "Hamlet", "L'Illusion comique" ou encore "La Folle de Chaillot" sous la direction de Georges Wilson.

Le public le découvre ensuite au cinéma dans les années 70 dans "L'Affaire Dominici" (1972) de Claude Bernard-Aubert avec Jean Gabin, puis dans "Cousin, cousine" (1975) puis "Un éléphant ça trompe énormément" (1976).

De 1998 à 2014, il a interprété le personnage de "Louis la brocante" dans la série éponyme sur France 3, relatant les aventures d'un brocanteur détective en herbe au grand coeur.

Souffrant de problèmes cardiaques, Victor Lanoux avait été victime d'un malaise sur le tournage de "Louis la brocante" en 2007.