France Les réactions après la disparition de Raymond Kopa

« La disparition de Raymond Kopa plonge la Fédération dans une immense tristesse. C’est une perte terrible pour le football français. Raymond Kopa fait partie des légendes, c’est une légende. C’est un symbole et c’était un précurseur. Sa carrière en clubs comme en équipe de France fut exceptionnelle. Tout le monde garde et gardera en mémoire ses exploits qui resteront inégalés. C’était un joueur et un homme d’une classe unique. J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

"C'est une journée très triste pour le football. Raymond Kopa a été un joueur exceptionnel, une inspiration pour de nombreuses générations et un homme dont l'engagement au service du football a été sans faille tout au long de sa vie. Aujourd'hui, nos pensées émues vont à sa famille et à ses proches".

Le président de la République François Hollande a salué vendredi la mémoire de la "légende" Raymond Kopa, qui "a inspiré bien des jeunes de son époque et qui suscite toujours la curiosité émerveillée des générations suivantes". "Raymond Kopa était une légende du football français. Il alliait l'intelligence du jeu à une technique remarquable", loue le Président de la République dans un communiqué, saluant "l'un des sportifs les plus admirés de France". "Raymond Kopa fut le premier footballeur moderne, une forte personnalité, dont le talent a inspiré bien des jeunes de son époque et qui suscite toujours la curiosité émerveillée des générations suivantes. J'adresse mes condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l'ont admiré", ajoute M. Hollande.

"Issu d'une famille d'immigrés polonais venus travailler dans les mines du Nord, il commencera lui aussi comme galibot et y perdra deux phalanges", rappelle également le Président.

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a quant à lui rendu hommage au "premier Ballon d'or français, un grand footballeur et un amoureux du beau jeu", sur son compte Twitter.

La Ligue de Football Professionnel a appris avec tristesse le décès de Raymond Kopa. En ce moment douloureux, la LFP présente toutes ses condoléances à sa famille et ses proches.

Troisième de la Coupe du Monde avec l’équipe de France en 1958, quatre fois champion de France et finaliste de la Coupe des Clubs Champions avec le Stade de Reims, triple champion d’Europe avec le Real Madrid et Ballon d'Or en 1958, Raymond Kopa incarna la première grande star du football français.

En hommage à Raymond Kopa, une minute de silence sera observée ce week-end sur tous les terrains à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1 et de Domino’s Ligue 2.

Le Real Madrid « uni dans la douleur »

Le Real Madrid a déploré la disparition d'une "grande étoile de son époque" et s'est dit "uni dans la douleur" avec la famille de Raymond Kopa, ancienne vedette du club espagnol.

Just Fontaine, coéquipier et ami de Raymond Kopa, se souvient du dribbleur

"C'était comme un frère aîné. En 1958 (au Mondial, ndlr), on partageait la même chambre, on passait des nuits à parler foot. Raymond avait du caractère, moi aussi et ça a fait un duo magique. C'était la première légende du foot français. Il est parti au Real, il a gagné trois coupes d'Europe des clubs champions. Il dribblait et moi je marquais. C'était un dribbleur et tant qu'il n'avait pas fini, il ne donnait pas sa passe. Et j'étais toujours là quand il la faisait."

L'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP)

« Raymond Kopa, monument de notre football, premier Ballon d'or français, avait choisi de mettre sa notoriété au service de la cause des joueurs en soutenant de façon spectaculaire le syndicat naissant de son ami Just Fontaine, déclarant “les joueurs sont des esclaves” pour dénoncer le contrat léonin qui prévalait alors dans le football professionnel français avant que le contrat à temps soit arraché par l'UNFP en 1969(...) Raymond Kopa a marqué l'histoire du football français et mondial, et restera à jamais assis à la table des plus grands joueurs de tous les temps. »

Le Stade de Reims, son ancien club, rend hommage à son président d’honneur

Le Stade de Reims, son ancien club, a réagi sur Twitter: « Le SDR en deuil avec la disparition de son président d'honneur et légende Raymond Kopa. Plus que le SDR, le football perd une grande étoile ».

L’hommage d’Angers-SCO sur Twitter

« Le SCO, qui avait eu la chance de voir Raymond Kopa évoluer sous sa tunique, présente ses condoléances à sa famille et à ses proches... »

Le Club des internationaux de football (CIF), présidé par Jean Tigana

« Il était une grande figure du CIF et le personnage emblématique d'une époque lointaine, celle de l'inoubliable Reims d'Albert Batteux et de la troisième place de l'équipe de France à la Coupe du Monde 58 en Suède. On n'oubliera pas non plus ses engagements courageux, qu'il s'agisse de l'instauration du contrat à temps dans le football professionnel français ou de la sélection nationale dont il porta le maillot à 45 reprises. Le football français perd un joueur prestigieux, un personnage de légende qui incarnait une certaine conception du football et du métier de footballeur ».