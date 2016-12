France Le parolier et compositeur Pierre Barouh est mort [vidéo]

0

Le parolier et compositeur Pierre Barouh, auteur notamment du texte des chansons « Un homme et une femme » et « La bicyclette », est décédé mercredi à l’âge de 82 ans à Paris.

Il était hospitalisé depuis cinq jours, « à la suite d’un infarctus ». Le parolier, pour certains grands interprètes comme Yves Montand ou Françoise Hardy, a également créé Saravah, son label découvreur de talents. Parmi eux : Jacques Higelin, Brigitte Fontaine ou Jean-Roger Caussimon.

Le 20 novembre, Pierre Barouh avait participé au concert organisé à Paris pour les 50 ans du label.