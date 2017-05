Football Une fin si cruelle pour Angers-SCO

0

Le temps additionnel a été fatal au SCO, trahi par un bit contre son camp de Cissokho.

En première mi-temps, Letellier, le gardien du SCO, s’est interposé avec brio : du poing pour repousser un déboulé d’Aurier (9e), du bout du pied devant Matuidi (12e minute), sur une tête « gentille » de Cavani (13e), en se couchant dans les pieds de Cavani (15e). Après ce long temps fort du PSG, le SCO a failli créer la sensation grâce à une frappe de Nicolas Pépé venue fracasser le poteau gauche (27e). Sans doute frustrés par leur manque de réalisme, comme ce centre-tir d’Aurier (45e), les Parisiens ont fini la mi-temps en écopant de deux cartons jaunes causés par la nervosité de Di Maria et Aurier.

Lors du second acte, les Parisiens ont pleinement investi le camp angevin. Le ballon est devenu insaisissable pour les hommes de Stéphane Moulin. Dès la 56e minute, Letellier a sorti un poing salvateur pour repousser une tentative de Matuidi. Par la suite, les Parisiens ont manqué de lucidité dans le dernier geste. Jusqu’au temps additionnel et un corner parfaitement botté par Di Maria pour Cavani au premier poteau et prolongé par le malheureux Cissoko dans ses propres filets (1-0).