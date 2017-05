0

Fondée par Olivier Auriac et Charles Diers il y a un an, l'association La Dalle angevine a été récompensée ce soir, en marge des trophées UNFP qui récompensent les meilleurs acteurs de L1 et L2 pour la saison 2016-2017. La Dalle angevine a remporté le trophée Fondaction du football, qui récompense les associations oeuvrant au niveau sociétal.

