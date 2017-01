0

Le District de Maine-et-Loire a officialisé le report de l'ensemble des rencontres de niveau départemental pour le week-end du 20, 21 et 22 janvier, "en raison des conditions climatiques actuelles et celles annoncées pour les jours prochains (températures négatives et gel) et pour assurer la sécurité des pratiquants".

La Ligue, elle, laisse pour le moment les clubs jugés au cas par cas, à l'instar du match de Segré aux Sables, en DH, annulé.