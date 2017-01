Football Les rencontres départementales reportées, la Ligue au cas par cas

0

Le District de Maine-et-Loire a officialisé le report de l’ensemble des rencontres de niveau départemental pour le week-end du 20, 21 et 22 janvier, « en raison des conditions climatiques actuelles et celles annoncées pour les jours prochains (températures négatives et gel) et pour assurer la sécurité des pratiquants ».

La Ligue, elle, laisse les clubs juger au cas par cas. Segré aux Sables, en DH, est par exemple annulé. Mais les rencontres sur terrains synthétiques devraient être majoritairement maintenues.

Au niveau fédéral, la rencontre du SO Cholet à Rennes est annulée. En revanche, la réserve du SCO devrait pouvoir jouer sur le synthétique du Artaud, sauf contre-indication de l’arbitre avant la rencontre.