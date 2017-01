Football Stéphane Moulin : "Ça ne devrait plus bouger" à Angers-SCO

0

Alors que Nicolas Pépé et Pablo Martinez semblaient promis à un départ, l'entraînent du SCO Stéphane Moulin a indiqué que "ça ne devrait plus bouger", en termes d'arrivées et de départ. "Les joueurs qui consituaient le groupe hier le constitueront demain. Il s'est écrit énormément de choses pour rien à l'arrivée. Normalement, Nicolas Pépé sera avec nous jusqu'à la fin de saison. Je pense que les choses vont s'arrêter là. Apparemment tout le monde va rester, il n'y aura aucun départ."

Puis le technicien angevin a nuancé : "On sait que le football est un peu fou, il reste encore une dizaine d'heures et on sait que les choses peuvent changer. Mais il semblerait que Nicolas Pépé soit encore avec nous en seconde partie de saison."

