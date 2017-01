0

La Coupe de France a laissé des stigmates au SCO. Blessés en marge du match à Granville dimanche, le milieu Jamel Saihi et l'attaquant Gilles Sunu sont éloignés des terrains. Saihi souffre du genou et est arrêté pour plusieurs jours. Quant à Sunu, il a subi une entorse de la cheville. Il sera absent entre 3 et 4 semaines.

Toutes les informations SCO à lire dans Le Courrier de l'Ouest ce mardi