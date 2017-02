Football SCO - Nancy : Bamba oui, Bérigaud, Traoré et Diedhiou non

0

Angers-SCO dénombre toujours beaucoup d'absents à l'heure de recevoir Nancy, ce samedi au stade Jean-Bouin (20h). Aux forfait de Saihi, Ketkeophomphone, Andreu et Dickson s'ajoutent ceux de Traoré, Martinez, Bérigaud et Diedhiou. Abdoulaye Bamba revient dans le groupe, comme Bourillon et Toko Ekambi. Letellier doit reprendre en CFA2 après sa rupture des ligaments croisés.

