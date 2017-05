0

Vendredi matin, à l’issue de l’entraînement, le gardien du SCO Alexandre Letellier et le défenseur Romain Thomas se sont défiés en échangeant les rôles, lors d’une séance improvisée de tir au but. Thomas a fini dans les buts, mais malgré les gants de son équipier, il n’a pu stopper aucun tir au but de Letellier. Qui a donc remporté le challenge…