Football Saumur remporte la Coupe Atlantique

La finale de la Coupe Atlantique avait lieu ce dimanche à Carquefou et opposait Le Poiré-sur-Vie au Saumur Olympique.

Dans un début de match serré, les deux équipes ont eu du mal se procurer des occasions de but. Mais le match bascula à la 35e minute lorsque l'arbitre de la rencontre accorda un penalty à Saumur pour une faute dans la surface et expulsa d'un carton rouge le défenseur du Poiré-sur-Vie. Johan Poingt transforma le penalty, qui fut l'unique but du match, 0-1 score final.

Saumur remporte l'édition 2017 de la Coupe Atlantique.

