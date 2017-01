0

Malgré l'ouverture du score de Pavlovic (17e) et de nombreuses occasions, Angers-SCO a été battu par un Saint-Etienne plus réaliste en seconde période. L'ASSE a d'abord égalisé sur un but contre son camp de Bamba (51e) et a eu la réussite sur un but de Perrin de la main, validé par l'arbitre (75e). Au classement, le SCO reste 19e.

Nos deux pages Saint-Etienne - Angers-SCO à lire dans le cahier sport de lundi