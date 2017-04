Football. Saïd Chabane : "De belles choses à venir"

0

Dans le cahier sport du lundi du Courrier de l'Ouest, le président d'Angers-SCO évoque dans un long entretien le présent et le futur du club angevin. Le stade, le centre de la Baumette et tous les projets d'avenir, mais aussi le sportif, et la fin de saison qui pourrait offrir au club une deuxième finale de Coupe de France : Saïd Chabane fait le tour de l'actualité de son club.

Retrouvez nos deux pages spéciales sur le SCO dans le Courrier de l'Ouest de lundi 10 avril