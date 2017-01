Football. Retour sur la cruelle défaite du SCO chez les Verts

0

Battu cruellement dimanche à Saint-Etienne (2-1) sur un centre involontairement détourné dans son but par le défenseur Abdoulaye Bamaba et un but de la main de Perrin, après avoir mené 1-0, le SCO, tombé à la dix-neuvième place ne décolère pas.

Le président Saïd Chabanne n'y est d'ailleurs pas allé de main morte sur twitter.

Dur de se faire truander par un tel fait de jeu.

On lâchera rien . https://t.co/1kr35oUnIt — Saïd chabane (@SadSaidchabane) 22 janvier 2017

Peu après le match Stéphane Moulin sur Bein sport avait déclaré en faisant allusion à la main des Verts sur le deuxième but : "Ce n'est pas du football, c'est du handball".

Le SCO aura l'occasion de renouer avec le succès et d'oublier cette cruelle défaite samedi 28 janvier contre Metz au stade Jean-Bouin.