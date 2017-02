Football Niort-PSG en Coupe de France : une razzia sur les places et un bug

0

"Vous venez de vous connecter à une vente de très forte affluence. Nous vous avons placé dans une file d’attente. Vous allez accéder à la billetterie d’ici quelques minutes. Merci de bien vouloir patienter."

En attendant les buts, c’est un joli bug que nous ont offert les Chamois niortais, hier, sur leur site internet. Comme prévu, celui-ci a été pris d’assaut peu avant dix heures.



Un horaire qui marquait le coup d’envoi de la vente des premières places pour Niort - PSG, le 1er mars, à 18 h 30, en 8e de finale de Coupe de France. « On a un blocage à 600 connexions en simultané. Et là, on en a eu un bon millier de personnes branchées en même temps », expliquait, Michaël Michée, le chargé de communication, en fin de matinée.



Avant 14 heures, les 1 000 packs à 32 € donnant accès aux matches Niort - Red Star et Niort - PSG en tribunes populaires étaient déjà écoulés. Pour répondre à la demande sur la toile, 500 places supplémentaires étaient débloquées. Un avant-goût de la billetterie physique qui sera ouverte à partir de lundi prochain au grand public. Des spectateurs qui seront, néanmoins, devancés par les « 230 partenaires » et les quelque « 600 abonnés » bénéficiant de tarifs préférentiels pour deux places.

Retrouvez la razzia et le bug sur les places du match Niort-PSG dans Le Courrier de l'Ouest Deux-Sèvres de mardi 14 février.