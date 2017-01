Football Le SCO avec Petric dans les buts contre Bordeaux ?

0

Décimé par les blessures et la Coupe d'Afrique, Angers-SCO recevra Bordeaux, ce samedi (20h) pour la reprise de la L1 en 2017. Stéphane Moulin pourrait aussi opérer un changement dans les buts, avec le retour de Petric en lieu et place de Michel, plus en difficulté sur la fin d'année. L'entraîneur angevin a convoqué 19 joueurs, dont le jeune Talal, en raison de l'incertitude autour de Martinez.

Le groupe

Petric, Michel, Manceau, Martinez, Traoré, A. Bamba, Thomas, Pavlovic, Bourillon, Tahrat, Doré, Santamaria, Mangani, Capelle, J. Bamba, Bérigaud, Wissa, Tait, Talal