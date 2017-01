Football La Ligue des Pays de la Loire baptisée en Anjou

0

La première assemblée générale de la Ligue de football des Pays de la Loire se déroulera samedi 21 janvier à la salle Athlétis des Ponts-de-Cé. Fruit de la réforme territoriale voulue par le gouvernement actuel, elle regroupera les Ligues de l'Atlantique (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée) et du Maine (Sarthe et Mayenne). Une seule liste se présentera au vote de l'AG et Gérard Loison (Sarthe) sera donc élu président.

A lire dans les éditions du jeudi 19 janvier