Football Finalement Nicolas Pépé participera à la Coupe d'Afrique des nations

L’attaquant Nicolas Pépé que le SCO avait d’abord annoncé de retour à Angers, ce mercredi, fait finalement partie de la sélection ivoirienne pour la Coupe d’Afrique des nations (14 janvier - 5 février).



Famara Diedhiou et Cheikh Ndoye (Sénégal) avaient déjà leur billet composté pour le Gabon. Karl Toko Ekambi (Cameroun) a suivi hier, alors que Mehdi Tahrat (Algérie) n’avait pas été retenu quelques jour plus tôt. Restait le cas Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire). Il semblait tranché, hier, lorsque le SCO a communiqué officiellement sur son retour en Anjou. Jusqu’à ce que, quelques heures plus tard, la Fédération ivoirienne de football ne publie une liste dont fait partie l’attaquant angevin, aux dépens de l’expérimenté défenseur Ousmane Viera (31 ans).