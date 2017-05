Football DRS : Trélazé perd à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (2-1)

0

Le Foyer Espérance Trélazé a perdu à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

Après l'ouverture du score des locaux, les Trélazéens ont pourtant réussi à égaliser, avant de finalement encaisser un second but et s'incliner 2-1.

Trélazé et Bouchemaine s'affronteront dimanche 21 mai pour un match décisif pour le maintien.

Retrouvez le compte-rendu du match Saint-Philbert-de-Grand-Lieu - Trélazé dans le Courrier de l'Ouest de lundi 8 mai.

Pour télécharger le journal, cliquez ici