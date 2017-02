Football DH : Segré chute face au Poiré-sur-Vie (1-3)

0

L'ES Segré recevait Le Poiré-sur-Vie pour une rencontre différée de la 10e journée qui n'avait pu se jouer.

Les Segréens se sont largement inclinés sur leur pelouse, avec 3 buts encaissés (Florian Edouard à la 60e minute, Claude Koutob Naoto à la 67e, et Marc Paris à la 87e) et un but marqué par Mathieu Brossier.

Pour leur prochaine rencontre, les joueurs de Segré accueilleront Montaigu (12e au classement provisoire).

