Football Des points sur tapis vert pour le SO Cholet ?

Quelques jours après son match nul 0-0 du week-end dernier contre Bergerac, son principal concurrent pour la montée en National, le SO Cholet (CFA) pourrait bien obtenir les points de la victoire, sur tapis vert. La fédération française doit étudier le cas de deux joueurs de Bergerac, Bertho et Dia, qui ont participé au match tout en étant suspendus. Si la décision était confirmée, le SO Cholet prendrait ses distances dans la course à l'accession.

