Football des femmes invitées par UNIESCO

Uniesco, l’association des femmes fans de foot et du club d’Angers a tout juste un an. L’équivalent féminin des Cent Cravates a décidé de marquer ce premier anniversaire à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France qui opposera Angers à Bordeaux, au stade Jean-Bouin mercredi 5 avril à 18 h 30. Des places seront offertes aux femmes qui s’inscriront en indiquant pourquoi elles aimeraient participer. Quarante places ont ainsi été réservées dont dix en VIP. Une condition cependant : s’habiller en noir et blanc, la couleur des maillots des hommes de Stéphane Moulin. Les places VIP seront attribuées par tirage au sort.

Quant aux dirigeantes, co-dirigeantes, chefs d’entreprises, cadres ou retraitées, il est toujours temps de rejoindre les passionnées du ballon rond.

Adresser votre candidature à : contact.uniesco@gmail.com