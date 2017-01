Football Denis Renaud (Chamois) : "Un nul logique"

0

Les Chamois ont dû se contenter du nul (0-0) vendredi soir sur la pelouse de Tours dans le cadre de la 22e journée de Ligue 2. Il permet aux joueurs de Denis Renaud de rester invaincus en 2017.

Denis Renaud, entraîneur de Niort : « Je ne dirais pas que c’est un bon point. On était venus ici pour jouer la victoire. C’est un match nul qui me semble logique. On a fait une première mi-temps très moyenne. Il y a eu beaucoup de déchets techniques de notre part. On a été dans l’à-peu-près pendant 45 minutes, on n’a pas maîtrisé grand-chose. On a fait une seconde période de meilleure qualité, on a pris le jeu à notre compte, on s’est créé des situations intéressantes. A partir du moment où tu ne fais pas 90 minutes pleines, c’est difficile de prétendre à la victoire ».

Fabien Mercadal, entraîneur de Tours : « Ce n’était pas un bon match, en tout cas pas dans la lignée de ce qu’on faisait ces derniers temps. On a connu vingt premières minutes très difficiles. J’ai senti mon équipe pas apte à la compétition, on a été heureux que Niort n’en profite pas. Ensuite, on a commencé à peser davantage. En deuxième période, on a joué par à-coups, c’était désordonné. C’est loin d’être le meilleur match qu’on ait fait ».

Saturnin Allagbe, gardien de Niort : « Vu l’entame de match qu’on a réalisée, c’est plutôt un bon résultat, même si on était venus ici pour faire mieux qu’un match nul. On a vu dès le début que ce ne serait pas facile. On a su ne pas prendre de but, c’est le travail collectif qui a payé. Cela me tenait à cœur, on en parle souvent avec les défenseurs. C’est important, à nous de continuer à être costauds défensivement ».

Matthieu Sans, défenseur de Niort : « Faire 0-0 pour un défenseur, c’est toujours positif. Au vu de notre première période, c’est un bon résultat. En deuxième mi-temps, on a élevé notre niveau de jeu et on aurait pu espérer mieux. On poursuit notre série et il fallait prendre au moins un point ».