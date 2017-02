Football Denis Renaud (Chamois) : "On a laissé des points"

0

Les Chamois se sont inclinés sur la plus courte des marges vendredi soir en Corse, face au Gazélec Ajaccio (0-1). Un revers qui a généré un grand sentiment de frustration dans les rangs niortais.

Denis Renaud, entraîneur de Niort : "On est déçu et frustré. On a le sentiment d’avoir laissé des points ici. C’est un match qui peut se résumer à une notion d’efficacité. On s’est procuré deux grosses situations pour pouvoir scorer, une par mi-temps. C’était un match ouvert, dans lequel les deux équipes se projetaient très rapidement vers l’avant, avec du rythme. On a eu du mal à entrer dans le match mais je ne pense pas qu’on puisse l’attribuer à l’organisation".

Jean-Luc Vannucchi, entraîneur du GFC Ajaccio : "L’essentiel est là, après une semaine de trois matches délicate avec un seul point pris. Ce soir, le contenu était sans doute moins bon. Peut-être que le 4-0 du week-end dernier a laissé des traces. On n’a pas senti beaucoup de maîtrise, mais on a vu beaucoup de solidarité. Il fallait être décisif dans les deux surfaces, on l’a été".

Alliou Dembele, capitaine de Niort : "Ce n’était pas un super match, mais on a eu des occasions, comme le Gazélec d’ailleurs. Eux on su marquer tôt, ça nous a fait mal dans un match bizarre, sans trop de rythme. On sentait une équipe d’Ajaccio pas forcément bien dans ses baskets mais on n’a pas su en profiter. On repart frustrés mais c’est maintenant derrière nous. Il faut se concentrer sur le Red Star pour atteindre les 39 points et rester au contact du haut de tableau avant le PSG".

Tristan Lahaye, défenseur de Niort : "C’était un match physique, sur un terrain pas facile, pour les deux équipes. On est très mal rentrés dans le match, on l’a payé cash. On s’est quand même créé des occasions mais ce qui fait la différence, c’est l’entame".