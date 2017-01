Football Denis Renaud (Chamois) : "Ça fait du bien"

0

Après deux mois sans victoire en championnat, les Chamois ont renoué avec le succès vendredi soir aux dépens d'Amiens.





Denis Renaud, entraîneur de Niort : « C’est une victoire importante, parce que c’est la première en championnat en 2017, la première depuis cinq matches en Ligue 2. Ça fait du bien au groupe de retrouver cette saveur, de gagner en plus contre une équipe qui était en pleine bourre. C’est l’essentiel ».

« Le contenu a été moyen, il ne faut pas s’en cacher. On a eu du mal, quand on s’est retrouvé à 11 contre 10, à mettre du rythme dans les enchaînements, à se porter vers l’avant, à jouer juste. On a eu des difficultés à développer un jeu vers l’avant de qualité. Malgré ça, on a eu énormément de situations pour mener 3-0 ou 3-1. On pouvait se mettre à l’abri bien avant ».

Christophe Pelissier, entraîneur d’Amiens : « Un fait de jeu (carton rouge et penalty, NDLR) nous handicape rapidement dans ce match. Je suis fier de ce qu’ont produit les garçons ce soir. A 10 contre 11, même si Niort n’a pas su marquer le but du break qui l’aurait mis définitivement à l’abri, on est resté dans le match, on a fait énormément d’efforts. On n’a pas vu la supériorité numérique de Niort. Ce n’est pas le penalty qui me fait enrager, c’est le faire retirer alors que le gardien l’arrête. L’arbitre a pris sa décision, tant pis pour nous, tant mieux pour Niort.

Ande Dona Ndoh, attaquant de Niort : « On savait que ce ne serait pas facile. Amiens nous a posé des problèmes sur les attaques rapides. Ce n’est jamais facile à 11 contre 10, on est tombés dans un faux rythme. On a manqué d’efficacité aujourd’hui, alors qu’on a eu pas mal de situations. Le plus important est d’avoir fait le break avant. Mais il faut faire attention, cela ne nous sourira pas tous les jours comme ça. Le terrain, les conditions ne sont pas des excuses, c’était la même chose pour les deux équipes. Mais l’essentiel c’est les trois points ».

David Kiki, défenseur de Niort : « En Ligue 2, il n’y a pas de victoire facile. C’était plus compliqué en deuxième mi-temps, même si on aurait pu se mettre à l’abri. Heureusement, on a su maintenir ce 2-1 jusqu’au bout. On a perdu un peu notre jeu en deuxième mi-temps face à une équipe d’Amiens qui est venue nous chercher plus haut ».