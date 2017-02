Football Denis Renaud (Chamois niortais) : "Un très gros match"

0

Les Chamois se sont imposés 3-2 vendredi soir face à Troyes dans le cadre de la 25e journée de Ligue 2, à l'issue d'une fin de match à rebondissements.

Denis Renaud, entraîneur de Niort : "On a réalisé une de nos premières meilleurs mi-temps depuis le début de la saison, avec celle de Brest. On a été très bons dans la maîtrise, dans le rythme qu’on a su mettre, dans la faculté à se projeter sur la défense adverse. Mon groupe a réalisé un très gros match. J’étais du coup très agacé d’être mené 0-1, en ayant eu la mainmise et autant d’occasions. On a touché deux fois les montants. L’adversire a su être efficace. Heureusement, on a égalisé avant la mi-temps avant cette fin de rencontre folle, haletante. On peut voir tout le caractère, toute l’envie de mes joueurs. Ce genre de fin de match ne trompe pas, et montre toute l’énergie et la volonté des joueurs".

Jean-Louis Garcia, entraîneur de Troyes : "Même si on eu une réaction tardive qui aurait pu nous permettre de ramener un point inespéré, au courage, c'était bien insuffisant auparavant et déjà miraculeux d’arriver à égalité à la mi-temps. On marque sur notre pemière frappe cadrée. Les Chamois auraient pu marquer bien avant. C’était un match moyen de la part de notre équipe. Ce qui nous fait mal, c’est l’exclusion de N’Diaye, et de se retrouver à dix dans un match où on est déjà en difficulté. Ce match a été un long calvaire. On a souffert devant une équipe niortaise joueuse qui avait, malgré l’enchaînement des matches, autant de gaz, de jus que la nôtre".

Adrian Dabasse, attaquant de Niort : "Avec ces fins de match à rebondissements, il faut avoir le cœur bien accroché. En tant que coach, ça ne doit pas être facile à vivre. Heureusement qu’il n’est pas cardiaque. Pour nous, ce sont des bons moments à vivre".

Didier Lamkel Ze, attaquant de Niort : "C’était un match particulier pour moi. Ce n’est pas facile de revenir après un mois sans jouer. La confiance du coach m’a beaucoup aidé. Sur le terrain, je me sentais vraiment bien, j’avais oublié ces six semaines sans match, même si physiquement, c’était difficile de trouver le second souffle".

Junior Sambia, défenseur de Niort : "C’est à la mode de gagner comme ça, à la dernière minute. On n’a rien lâché grâce à notre force mentale, notre solidarité. En première période, alors qu’on aurait pu marquer un ou deux buts, on s’est peur. Heureusement on a su vite réagir. Mon coup franc ? C’est un exercice que je travaille, que j’aime bien. Le groupe me fait confiance. Je pense avoir une bonne frappe, il faut maintenant que je sache l’utiliser".