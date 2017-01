Football - Coupe de France Les Chamois qualifiés pour les huitièmes de finale

0

Alors qu'ils s'étaient qualifiés dans la douleur pour les 32e et pour les 16e de finale, les Chamois niortais ont parfaitement géré leur affaire pour atteindre les huitièmes de finale. Sur le terrain de Sarreguemines, les joueurs de Denis Renaud se sont facilité la tâche en marquant très vite grâce à Romain Grange, puis par Adrian Dabasse juste avant la mi-temps. Le but d'Ande Dona Ndoh en fin de match a donné encore un peu plus de relief à leur succès (3-0).