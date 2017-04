Football Coupe de France : la billetterie pour SCO-Guingamp ouvre mercredi

0

Les places pour la demi-finale de Coupe de France SCO-Guingamp (mardi 25 avril, à 21h) seront disponibles à partir de mercredi 12 avril pour les abonnés. La priorité pour les fidèles du SCO démarrera à midi, pour se terminer dimanche à minuit. A partir de mardi prochain à 18h30, elle ouvrira au grand public. Les abonnés auront droit à une place supplémentaire, au même tarif. La vente se déroulera sur Internet, dans les boutiques du club à partir de jeudi, mais aussi dès mercredi au stade Raymond-Kopa, de 12h à 19h. Les guichets seront également ouverts vendredi en marge de SCO-PSG, de 18h à 20h30.

Pour le grand public, les guichets du stade délivreront des places mardi prochain de 18h30 à 21h30, et le mercredi 19 avril à partir de 9h pour les places encore disponibles. Chaque acheteur pourra réserver deux places maximum.

LES TARIFS

Colombier : abonné 7€, plein tarif 10€

Coubertin : abonné 14€, plein tarif 20€

Saint-Léonard et Jean-Bouin : abonné 24,50€ et 35€, plein tarif 35€ et 50€

Tarifs réduits pour les moins de 16 ans et étudiants