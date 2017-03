Football CFA : Le SO Cholet obtient un match nul face à Bergerac (0-0)

0

Le SO Cholet (3e au classement provisoire) et Bergerac (2e) se sont séparés sur un match nul (0-0), pour le choc de la 22e journée de CFA, dans une rencontre où l'objectif prioritaire des deux équipes était de ne pas encaisser de but.

Pour leur prochain match, les joueurs Choletais seront en déplacement à Saint-Malo (7e), en Ille-et-Vilaine, le 18 mars.

Tous les résultats et classements, c'est par ici

Retrouvez le compte-rendu de la rencontre Cholet - Bergerac dans le cahier sport du Courrier de l'Ouest du dimanche 12 mars