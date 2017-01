Football Bérigaud : "Le SCO a été le plus rapide"

0

Prêté officiellement par Montpellier au SCO, avec option d'achat, le nouvel attaquant angevin Kévin Bérigaud (28 ans) s'est exprimé pour la première fois ce midi, à la Baumette. Celui qui portera le n°2 se sait attendu, mais se dit ravi de l'intérêt angevin, qui a fait la différence. "Ca s'est passé très rapidement et je suis heureux de reprendre si vite avec le groupe. Je voulais faire un choix rapidement, les discours des dirigeants m'ont convaincu. Ca s'est fait naturellement. Toulouse ? On en a parlé, mais Angers a été le plus rapide."

