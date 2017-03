Football Angers-SCO s'entraîne dans la bonne humeur [vidéo]

0

De retour à l'entraînement trois jours après leur probant succès face à Guingamp (3-0), qui leur assure quasiment le maintien en Ligue 1, les joueurs d'Angers-SCO ont travaillé dans une ambiance décontractée. Organisés en groupes de deux, ils ont effectués une série d'ateliers, installés tout autour de la pelouse, qu'ils devaient réaliser en un temps minimum.

A ce petit jeu, c'est le duo formé de Thomas Mangani et Pablo Martinez qui s'est montré le plus performant. Devançant au classement les paires Thomas-Manceau et Bourillon-Tait. Bons derniers, le préparateur physique Benoît Pickeu et le kiné Antoine André devront fournir les pizzas au reste du groupe en fin de semaine.

Les Angevins s’entraînent ce mercredi (10h30, 16h), jeudi (10h30), vendredi (10h30, 16h) avant de faire relâche ce week-end.

